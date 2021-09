Catania-Bari, Baldini: “Mi sono rotto le scatole di non fare punti”

Le parole di Francesco Baldini in mixed zone

⚽️

Il Catania si appresta a sfidare il Bari nel match valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C. L'allenatore della compagine etnea, Francesco Baldini, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara in questione: "Il giorno dopo Catanzaro abbiamo dovuto recuperare le energie, mentre ha lavorato forte chi è rimasto a casa e quei pochi che non sono stati della partita. Ci siamo ritrovati tutti insieme ieri e oggi, preparando la gara di domenica. Dobbiamo valutare le condizioni di Sipos, che non era al meglio neanche al ‘Ceravolo’. Ancora fuori Claiton, Russini non è al 100%, abbiamo ancora qualche problemino con Calapai per via dell’influenza e scioglieremo i dubbi in nottata o domani mattina. Dobbiamo essere più cinici - ha proseguito Baldini- sfruttare le occasioni che creiamo. In questo momento, poi, alla minima distrazione becchiamo gol. E’ stato così a Pagani dove Diop ha fatto un gol incredibile. Abbiamo preso una marcatura sugli sviluppi di un corner a Catanzaro. Sono state due gare nelle quali meritavamo qualcosina in più ma bisogna aumentare la concentrazione in maniera assoluta. Col Bari questo deve essere la base perchè affrontiamo una squadra che non scopro assolutamente io con 24 titolarissimi, non titolari e basta. Per dire la nostra dobbiamo limitare il più possibile le disattenzioni perchè al minimo errore il Bari può punirti. Magari potremmo fare la partita ma hanno individualità che possono metterti in difficoltà, quindi dovremo azzerare gli errori”.

SPONDA GALLETTI- "Essere il Bari non è semplice perchè chiunque affronti il Bari vuole fare la prestazione. Detto questo, non esistono squadre imbattibili soprattutto in Serie C. Abbiamo provato a lavorare su determinate cose ma alla base ci deve essere una determinazione incredibile ed una concentrazione perfetta. I nostri limiti sono quelli di una squadra giovane nel reparto degli attaccanti perchè disponiamo di un 2000 e un 2001 come centravanti, penso che nessuno abbia prime punte così giovani nel nostro girone. Quindi dobbiamo avere un pò di pazienza, lavoriamo anche su alternative tenendo conto delle condizioni incerte di Sipos. Abbiamo valutato un pò di cose che tengo per me e vediamo se mettere in pratica domani“

LO SFOGO- “Mi è piaciuta a Catanzaro la personalità messa in campo e la maggior parte delle individualità. Ropolo non mi è dispiaciuto, bene Sala in porta. Idem Albertini e Zanchi da terzini, Greco a metà campo. Cataldi deve crescere di condizione atletica ma ci può tornare utile come vice Maldonado. Al di là delle critiche che ho letto, Izco ha fatto una prestazione importante ed è utile a far crescere questa squadra. Moro deve lavorare ancora tanto per trovare la condizione migliore. Può darsi che qualcuno di loro possa essere della partita domani. Mi sono rotto le scatole di prendere complimenti e di portare a casa zero punti. Mi sono stufato di sentirmi dire che siamo organizzati, giochiamo bene ma vincono gli altri. Ritorno al concetto di centimetro, in quel centimetro c’è un pizzico di determinazione e concentrazione in più. Tante cose ci sono in quel centimetro, come far bene le diagonali, mettere tutto se stesso in una partita. Quegli aspetti da migliorare ancora. Non partiamo di sicuro battuti contro una squadra fortissima, sono consapevole che potremo mettere in difficoltà il Bari. Serve la prestazione ma anche l’obiettivo del risultato, dobbiamo avere l’ambizione di poter pensare di portare a casa il punteggio pieno col Bari”.