Casertana, lo sfogo di Castaldo dopo il match contro la Juve Stabia: “E’ uno schifo”

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio “Menti”.

Un pareggio che ha permesso alla Juve Stabia di staccare il pass per il secondo turno dei playoff di Serie C, con la compagine campana che il prossimo 19 maggio sfiderà fra le mura amiche il Palermo di Giacomo Filippi con due risultati su tre a disposizione, alla luce del miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.

La Casertana ha visto così sfumare la possibilità di andare avanti negli spareggi. In vantaggio a dieci minuti dalla fine della gara valevole per il primo turno, gli uomini Federico Guidi sono usciti di scena per via di un calcio di rigore concesso alla Juve Stabia che continua a far discutere, realizzato da Marotta.

“Usciamo a testa altissima – ha scritto l’esperto attaccante della Casertana, Luigi Castaldo, sul proprio account Instagram -. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza e non dobbiamo recriminare nulla perché abbiamo fatto un miracolo calcistico, tirandoci fuori da una situazione critica fino ad arrivare ai play off con una partita in meno rispetto alle altre, perché quella con la Viterbese non fa testo. Sono uno che le cose non se le tiene dentro ed una cosa devo dirla: oggi si è assistito ad un vero e proprio schifo. Forza falchi sempre”, ha concluso.

