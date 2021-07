Casertana, lo sfogo del presidente: “Sentenza vergognosa. Ho chiuso col calcio”

Le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, dopo l'esclusione dal campionato di Serie C

Nella serata di ieri, il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso sui ricorsi presentati dai club esclusi dai rispettivi campionati dopo la bocciatura della Covisoc. E in Serie C si è salvata soltanto la Paganese. Oltre al Chievo Verona estromesso dalla Serie B, hanno lasciato la C Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese.

"Una sentenza vergognosa, ci hanno buttato fuori per un'istanza di fallimento che non sta né in cielo né in terra. Io ho chiuso, non metterò mai più un euro nel calcio", lo sfogo di Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, riportato dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport".

Le società in questione adesso potranno fare ricorso al Tar, ma in caso estremo potrebbero essere riammesse in sovrannumero o ripartire dalla Serie D. Intanto, oggi il Consiglio federale ratificherà le esclusioni e procederà alla definizione degli organici. In Serie B sarà riammesso il Cosenza, mentre in Serie C saranno ripescati Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese (da valutare se regolare la domanda del Fano) e Siena. Da sostituire anche il Gozzano che ha rinunciato alla C: al suo posto, con ogni probabilità, il Picerno.