Carrarese-Benevento, probabili formazioni: Giannetti dal 1′, Auteri con il tridente

Le probabili formazioni della sfida tra Carrarese e Benevento, in programma questa sera alle 21:00 allo stadio dei Marmi di Carrara.

Mediagol ⚽️ 28 maggio - 15:23

I playoff di Serie C sono giunti al penultimo atto, con Carrarese e Benevento che si contenderanno in 180 minuti l’accesso alla finale. Carrarese-Benevento è il match valido per la semifinale d’andata dei playoff di Serie C. La sfida è in programma oggi, martedì 28 maggio, alle ore 21:00 allo stadio dei Marmi di Carrara.

Una sfida che mette in palio un posto nella finalissima contro la vincente dell‘altra sfida tra Avellino e Vicenza.

COME ARRIVA LA CARRARESE — La formazione di Calabro arriva in semifinale dopo aver avuto la meglio sulla Juventus Next Gen. La Carrarese scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Giannetti unica punta supportato da Palmieri e Panico alle sue spalle.

COME ARRIVA IL BENEVENTO — Il Benevento, nei turni antecedenti, ha eliminato Triestina e Torres. Sanniti in campo con il 3-4-3 con il tridente offensivo formato da Ciciretti, Perlingieri e Lanini. Dopo la doppia retrocessione dalla Serie A alla C in due anni, i giallorossi avranno la possibilità di tornare in serie cadetta.

PROBABILI FORMAZIONI — CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico, Giannetti.

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia, Nardi, Simonetti; Ciciretti, Perlingieri, Lanini.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida Carrarese-Benevento sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Per tutti gli abbonati la possibilità dunque di sintonizzarsi al canale Sky Sport 252 per vivere tutte le emozioni di questa sfida. La telecronaca del match sarà a cura di Biagio Liccardo.