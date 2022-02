Carboni avverte: “Dietro il Bari grande equilibrio, ma Juve Stabia in crescita”

Le parole del tecnico Guido Carboni sul momento vissuto dalla Juve Stabia e sulla lotta al vertice del Girone C di Serie C

Archiviato il successo contro il Latina, per la Juve Stabia è tempo di tornare in campo per affrontare al "Renzo Barbera" il Palermo di Baldini: reduce, al contrario, di un deludente pareggio maturato in casa del Campobasso. Ad analizzare il momento vissuto dai campani - a pochi giorni dal match contro i siciliani - è il tecnico Guido Carboni , ospite della trasmissione PassioneGialloblù su StabiaChannel.

"Sto vedendo una squadra in crescita, che sta trovando un'identità ben precisa. Se avrà la forza e la costanza di credere in qualcosa di più grande di quello che sta facendo, può diventare veramente pericolosa per le altre. Questo è un campionato strano. E' vero che il Bari sta facendo cose importanti, ma dietro c'è un grande equilibrio. La sconfitta del Bari con il Messina? I padroni di casa non hanno giocato bene, ma hanno avuto varie palle che avrebbero permesso di risolvere la gara. Il Messina, invece, ha giocato meglio e si è dimostrata una squadra ben organizzata e concreta riuscendo a segnare mettendo in difficoltà, e non poco, la difesa dei galletti. Proprio per questo dico che, in questo campionato, nulla deve essere dato per scontato... La squadra di Sottili sta crescendo, grazie anche al mercato intelligente fatto. Bisogna solo crederci. Ci sono tutte le componenti per fare un campionato importante. Il trend negativo per le partite in esterna? E' una squadra con qualità e sostanza. Deve trovare però un equilibrio difensivo, che manca soprattutto in trasferta".