Caos Trapani, Pellino: “Situazione drammatica, alle prese con mille problemi. Ho chiesto una cosa ai ragazzi”

“La situazione è drammatica, cercheremo di investire anche nel campo del turismo e in quello energetico”.

Parola di Gianluca Pellino. Così, l’imprenditore abruzzese, che nei giorni scorsi ha acquistato il 9,4% delle quote societarie del Trapani, si è presentato alla piazza – che da giorni vive una situazione instabile e surreale – e alla stampa granata, che si è avvalsa della “facoltà di…non fare domande”.

CAOS TRAPANI – “Partiremo con una nuova gestione, nonostante le mille problematiche che stiamo cercando di risolvere. La situazione è drammatica e cercheremo di investire anche nel campo del turismo e in quello energetico. Io sono qui dalle 7 di mattina e sto cercando di risolvere i problemi”.

PRIMA GIORNATA CAMPIONATO – “Ho chiesto ai ragazzi di andare comunque in campo domenica. Arriveranno alcune persone tra domani e dopodomani. Due giocatori sono già arrivati dal Carpi e Reggina e per un discorso di privacy non posso fare nomi, in quanto non tesserati”.

PETRONI E I DIPENDENTI – “Io non conoscevo Fabio Petroni fino a pochi giorni fa. L’ho conosciuto il 3 settembre e poi l’ho incontrato il giorno precedente al passaggio di proprietà. Tra di noi abbiamo avuto solo telefonate. I vari dipendenti non si sono presentati martedì e mercoledì. Oggi se ne sono usciti con un comunicato in cui non mi riconoscono: se ne facciano una ragione, sono qui. Me ne sto prendendo tanta di cacca, ma sono pronto a risolvere i problemi”, si legge nelle dichiarazioni riportate dal portale ‘Trapanigranata.it’.