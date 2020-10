Caos Trapani, dimissioni Di Donato e trasferta di Catanzaro impossibile: granata ad un passo dall’esclusione

Settimane complicate per il Trapani.

Acque agitate in casa granata dove, dopo la risoluzione contrattuale chiesta ed ottenuta da Felice Evacuo, il club si ritrova a fare i conti con una nuova pesantissima tegola: le dimissioni di Daniele Di Donato dalla guida tecnica del Trapani. Nelle scorse ore, infatti, la società aveva affidato le redini della squadra a Di Donato per disputare la sfida contro il Catanzaro in programma domani pomeriggio alle 17:30, consegnando – di fatto – il futuro del club nelle mani dell’ex calciatore. Il tecnico, tuttavia, proprio in queste ore avrebbe deciso di presentare le proprie dimissioni, costringendo la squadra a saltare la trasferta di Catanzaro. Il Trapani, infatti, come sottolineato da “TrapaniGranata.it”, non avrebbe nessun altro tecnico tesserato che possa prendere il posto di Di Donato in panchina.

Una situazione che peggiora e non poco la situazione del Trapani, che con la mancata disputa della sfida del “Nicola Ceravolo” sarà estromesso dal campionato di Serie C, come previsto dal regolamento della FIGC.

