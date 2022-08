Caos Teramo: aggredito l’ex presidente Iachini da gruppo di tifosi

Settimana complicata per il Teramo, dopo l'esclusione dal prossimo campionato di Serie C, per cui si è ancora in corso una battaglia legale. Nella serata di ieri, infatti, l'ex presidente ed attuale socio di minoranza del club biancorosso, Franco Iachini, è stato aggredito da un gruppo di tifosi. Episodio immediatamente condannato dal club abruzzese tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento.