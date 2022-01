Campobasso, torna il sereno: nessun caso di positività dopo i tamponi

Il club ha fatto sapere che, a seguito dell'ultimo ciclo di tamponi effettuati, non è emersa alcuna positività

Buone notizie per il Campobasso che tira un sospiro di sollievo perché - come riferito il club tramite una nota ufficiale, non sono emerse positività dall'ultimo ciclo di tamponi effettuati all'intero gruppo squadra. Tutti i calciatori, tornati a lavoro in vista della ripresa del campionato di Serie C, saranno dunque a disposizione.