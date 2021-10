Campobasso, Rossetti: “Bari? La più completa, ma anche il Palermo è fortissimo”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Campobasso, Mattia Rossetti, in vista del prossimo impegno contro il Bari

Undici punti in otto gare: è questo il bottino del Campobasso , attualmente a quota 11 punti in classifica. A fare il punto sul momento vissuto dalla compagine molisana è l'attaccante Mattia Rossetti , intervenuto ai microfoni di "TuttoC" per tracciare un bilancio della primissima parte della stagione rossoblù.

"È stato un avvio soddisfacente - dice il classe '96 a TuttoC - perché abbiamo dimostrato, anche con pochissima esperienza in Serie C, di potercela giocare con tutti senza paura. Finalmente sono partito come speravo, giocando e segnando. In tutti questi anni mi è mancata la continuità che sto trovando qui a Campobasso. Spero di riuscire a migliorare sempre di più e dare una mano alla squadra con i miei gol. Il nostro primo obiettivo è la salvezza ma sappiamo che se giochiamo come sappiamo possiamo fare molto di più. A livello personale spero di fare più gol possibili e riprendermi tutto quello che ho lasciato in questi anni. Ho trovato una società seria e molto professionale che mi ha fatto sentire a casa dal primo instante. Non ci mette pressione e ci permette di lavorare in tranquillità".