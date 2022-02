Campobasso-Monopoli, decide Tenkorang: pugliesi ko, 3 punti d’oro per i rossoblu

Vince il Campobasso di misura contro il Monopoli, nel posticipo della ventisettesima giornata del girone C di Serie C

Campobasso subito pericoloso con Tenkorang dopo undici minuti, ma il suo colpo di testa termine di poco a lato, allo scadere altre occasioni per il centrocampista molisano, ma è bravo Loria a chiudere lo specchio dello porta. Poco altro nel primo tempo, con i padroni di casa in forte pressing e il Monopoli costretto più volte a ripiegare e ripartire in contropiede, si va al riposo sullo 0-0.