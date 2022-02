Campobasso, Cudini: “Sarebbe stata una beffa uscire senza un punto da Taranto”

Mirko Cudini, tecnico del Campobasso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa a seguito del pareggio esterno per 1-1 contro il Taranto in Serie C girone C: “Non ci stavamo a perdere nonostante siamo andati subito sotto abbiamo...

Mirko Cudini, tecnico del Campobasso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa a seguito del pareggio esterno per 1-1 contro il Taranto in Serie C girone C:

"Non ci stavamo a perdere nonostante siamo andati subito sotto abbiamo fatto una partita molto dispendiosa ma fino alla fine ci abbiamo creduto e siamo anche stati ripagati con il rigore sbagliato, anzi parato dal nostro portiere. Sarebbe stata una beffa uscire senza punti da qua. Il punto ci dà morale e continuità di risultati. Sono contento perché alcuni di coloro che hanno giocato era parecchio che non partivano da tanto tempo titolari, questo ci darà slancio per la prossima partita".

La compagine molisana sarà la prossima avversaria del Palermo domenica 6 febbraio alle ore 17.30.