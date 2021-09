Campobasso, Cudini: “Grande reazione, ma siamo delusi. Tifosi ulteriore spinta”

Le parole del tecnico del Campobasso, Mirko Cudini, a margine del ko rimediato contro il Palermo di Filippi

Il Palermo batte il Campobasso 3-1 e torna alla vittoria . Un successo maturato al termine di una gara ricca di colpi di scena, che ha visto i rosanero andare in doppio vantaggio dopo appena 5 minuti di gioco con Silipo e Valente. Nella ripresa Rossetti accorcia le distanze, Bontà spara sulla traversa la palla del pareggio fallendo un penalty. Brunori chiude i conti nei minuti finali. Una gara analizzata al triplice fischio dal tecnico della compagine rossoblù , Mirko Cudini, intervenuto in mixed zone al termine della gara.

“Usciamo senza punti da questa partita. Dopo un inizio di partita non felice per colpa nostra, ci portiamo a casa l’orgoglio dei ragazzi e la reazione, che purtroppo non sono stati premiati per quanto riguarda gli episodi. Non siamo stati bravi a sfruttare il rigore e quindi portiamo a casa zero punti. Sono felice di avere visto una grossa reazione".