Campobasso, Cudini: “Giusto annullare il gol al Palermo ma quello di Bontà era buono”

Il tecnico del Campobasso Cudini ha commentato il pareggio per 2-2 contro il Palermo in Serie C, menzionando i gol annullati a Bontà ed Odjer

Mirko Cudini, tecnico del Campobasso, ha commentato in sala stampa il pareggio casalingo per 2-2 contro il Palermo. Il mister dei molisani recrimina per il gol annullato nei primissimi minuti di gioco ma conferma la decisione dell'arbitro nel non convalidare la rete di Odjer per i rosanero:

"Il rammarico è grande perché non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, siamo andati alla loro ricerca con grosso coraggio ma non siamo riusciti a gestirla fino alla fine, contro un buon avversario che però nel primo tempo ha fatto poco, alla fine è venuto fuori. Sono comunque contento per l'atteggiamento avuto, l'unico neo sono i tre punti che in casa non riusciamo a raccogliere. C'è poco da dire sui miei, ma quando non fai bottino pieno qualche errore c'è stato. Alla fine ci siamo abbassati troppo, concedendo loro di mettere palle nella nostra area. Noi non possiamo permetterci di non essere concentrati fino alla fine. Il gol di Bontà? Pare fosse regolare dalle immagini, mentre è stato giusto annullare il gol annullato a loro, sono episodi che ci hanno detto male e bene".