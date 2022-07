Calciomercato Triestina, preso l’ex Palermo Mattia Felici a titolo definitivo

Dopo la rescissione col Palermo, Felici ha trovato una nuova squadra in Serie C

L'ex attaccante di Roma e Lecce si è accasato alla Triestina a titolo definitivo, in cui andrà a giocare il prossimo campionato di Serie C, più precisamente nel girone A. Accordo di durata triennale per il classe 2001 con la maglia alabardata.