Calciomercato Serie D, Acireale-Lucera addio inatteso: l’ex Palermo lascia il club granata. I dettagli

Acireale-Lucera, è già addio.

E’ durata poco meno di un mese l’avventura di Raimondo Lucera in maglia granata. Dopo essere stato escluso dal progetto tecnico rosanero in vista della prossima stagione, l’attaccante – che fatto parte del settore giovanile dell’U.S. Città di Palermo, prima, e poi della rosa della prima squadra in seno alla nuova società, ha lasciato il capoluogo siciliano per approdare all’Acireale Calcio. Una parentesi, quella del giovane palermitano nel club granata, durata poco meno di un mese. E’ proprio di questa mattina, infatti, la notizia relativa al divorzio tra il giocatore e l’Acireale Calcio diffusa dalla stessa società tramite un comunicato diramato attraverso i propri canali di riferimento.

“Dopo aver effettuato il primo periodo di allenamento insieme, le strade tra i #granata e l’attaccante under si separano, a causa di motivi familiari.

Allo stesso, la società augura le migliori fortune per il proseguio della carriera sportiva”.

Anche il giocatore, ai microfoni di “Goalsicilia.it”, ha voluto salutare con affetto l’Acireale Calcio: “Voglio ringraziare tutto il mondo granata per l’accoglienza e il trattamento riservatomi, mi sono trovanto alla grande in città, con la società, con il mister e con il gruppo. Purtroppo, a malincuore, per problemi personali, non potrò continuare la mia avventura. Auguro il meglio al club”.