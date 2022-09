Calciomercato Pro Vercelli, preso l’ex Palermo Perrotta in prestito dal Bari

L'ex difensore rosa viene ceduto ancora in prestito, stavolta alla Pro Vercelli

Tornato alla base dopo il prestito di Palermo , conclusosi con la promozione in Serie B dei rosanero, il difensore Marco Perrotta ha trovato una nuova squadra. Il Bari ha ceduto in prestito il classe '94 alla Pro Vercelli, di seguito il comunicato del club piemontese:

Difensore classe 1994, prodotto del settore giovanile del Pescara, esordisce con la maglia degli abruzzesi nel corso della stagione 2011/2012, in Serie B.

Nella sua carriera ha successivamente maturato grande esperienza, avendo collezionato 75 presenze in Serie B con le maglie di Pescara e Avellino, 177 in Serie C, fra campionato e playoff, con Paganese, Teramo, Bari e Palermo