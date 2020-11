Bisceglie, l’amarezza del ds Scuotto: “Covid? Stiamo vivendo un dramma, così campionato falsato”

Livio Scuotto, direttore sportivo del Bisceglie, ha fornito un aggiornamento sulla situazione Covid-19 che ha afflitto la compagine pugliese.

Il club nerazzurro che a inizio stagione ha anche superato per 2-1 il Palermo di Roberto Boscaglia al momento non può contare sul numero minimo di calciatori previsto per disputare una gara ufficiale.