Biglietti Palermo, delirio online per accaparrarsi un posto allo stadio. Turni da oltre un’ora

Il sistema di vendita online dei biglietti preso d'assalto con turni "virtuali" di più di un'ora

⚽️

Alle 13.00 è partita la vendita per i biglietti di Palermo-Feralpisalò, turno di ritorno della semifinale playoff di Serie C in programma domenica prossima e ci si attende già un nuovo "tutto esaurito".

A differenza dalle scorse partita, la vendita non è stata aperta esclusivamente agli abbonati, ma a tutti i tifosi contemporaneamente. Il sito del gestore dei biglietti ha attivato quindi la "sala d'attesa virtuale"per smaltire il traffico e non fare appesantire i server. Così chi si è collegato si è ritrovato con una notifica di attesa anche di oltre un'ora di tempo, un vero "delirio online".

La società rosanero ha cambiato modalità di prelazione rispetto alle ultime due partite di playoff casalinghe consentendo stavolta di poter prenotare il proprio posto dopo le proteste di alcuni abbonati che oltre al diritto di prelazione avevano chiesto di poter mantenere il proprio seggiolino. Purtroppo la scelta di andare incontro alle poche lamentele di pochi abbonati ha creato maggiori disagi per tutti gli altri spettatori non abbonati oltre che per gli abbonati stessi perché chi ha sottoscritto un abbonamento a inizio stagione si è trovato nella situazione di dover scegliere il proprio posto sulla mappa dello stadio condizionato dalle normative anti-covid che costringevano ad alternare un posto vuoto per ogni spettatore, quindi con uno stadio che nell'anello inferiore si è riempito a scacchiera.

In sostanza, per la maggior parte dei tifosi, soprattutto per chi ha il piacere di sedersi accanto a degli amici, sarà arduo poter scegliere un posto nella parte bassa del "Renzo Barbera". Ma in ogni caso, come per il Palermo dei tempi d'oro, ci sarà da faticare un po' per ottenere l'ambito biglietto.