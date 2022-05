Palermo-Feralpisalò, biglietti in vendita da mercoledì: info, prezzi e dettagli

Tutte le info ed i dettagli relativi alla vendita dei biglietti per assistere alla sfida Palermo-Feralpisalò, in programma domenica sera

A partire da mercoledì 25 maggio alle ore 13 aprirà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Feralpisalò , in programma domenica 29 maggio alle ore 20:30 allo stadio "Renzo Barbera".

Tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 potranno esercitare il diritto prelazione (sia nei punti vendita che online) fino all'intera giornata di giovedì 26 maggio, dopodichè i posti in prelazione saranno resi disponibili alla vendita libera. Per esercitare il diritto di prelazione e operare dunque sulla mappa dedicata agli abbonati, verrà richiesto il numero di abbonamento (e non il sigillo fiscale) presente nella tessera: un codice di 7 cifre che dovrà essere inserito nella procedura d'acquisto, preceduto da cinque zeri. Esempio: per numero abbonamento 1234567, inserire 000001234567, per un totale di 12 cifre complessive.

SETTORE OSPITI: i tagliandi, riservati per gli ospiti in curva sud anelleosuperiore, saranno disponibili alla vendita fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara al costo di €5, solo attraverso i seguenti canali:

È prevista la possibilità per il numero massimo di 37 persone disabili esclusivamente NON deambulanti e in possesso di certificato di invalidità al 100%, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe insieme ad un accompagnatore. Tutte le richieste dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo biglietteria@palermofc.com dal 24 maggio alle ore 14 fino al 25 maggio alle ore 22:00 (non saranno tenute in considerazione le richieste inviate prima o dopo gli orari specificati in precedenza).