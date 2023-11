Benevento, Vigorito: “Siamo partiti da rovine. Campionato difficile, abbiamo difetto”

Nel corso del convegno su Sport, Costituzione e Società moderna, Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato del momento attuale della Strega in seguito alla sconfitta col Monopoli, come raccolto dai colleghi di OttoPagine: "Sono sempre disponibile ad ascoltare gli umori della gente. Non è stato né bello né dignitoso uscire da quel campo meravigliato di ciò che era successo. Credo che fare una settimana di campagna sulla sconfitta di Monopoli, non faccia bene a nessuno. L'analisi va fatta subito, le discussioni dovrebbero durare fino a due ore dopo la partita. I rimedi, invece, tutta la settimana. Mi auguro che i miei dirigenti stiano facendo l'analisi di ciò che è successo, in modo da capire se abbiamo delle difficoltà strutturali o se siamo incappati in una giornata balorda. Ricordo una giornata analoga anche a Pescara qualche anno fa. Eravamo in un albergo vicino alla spiaggia, vedevo i calciatori e pensavo che stessero in vacanza, compreso me. La stessa sensazione l'ho vissuta a Monopoli. Inizialmente ero felice per la serenità, ma poi vedendo il risultato il mio pensiero è cambiato. Siamo partiti dalle rovine di un anno incredibile, quindi credo che questa squadra avesse il compito di ritrovarsi. Il fatto che ci fossero elementi diversi, non è una certezza che ci si ritrovi. Noto una grande capacità di coesione tra nuovi e vecchi. Dobbiamo avere la pazienza di aspettare, anche perché abbiamo una posizione che altri ci invidiano. Faccio sempre una cosa come analisi personale, vedendo cosa fanno le squadre dopo aver affrontato il Benevento. Stiamo incontrando squadre che fanno risultati contro tutti. Abbiamo un brutto difetto e vale anche per me: solo perché una squadra si chiama Monopoli, pensiamo che sia inferiore. Come città è molto bella, come economia è più avanti della nostra città. Prima di parlare di qualcuno, dobbiamo conoscerlo".