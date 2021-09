Barone: “Palermo merita categorie importanti. Legato a quei colori e alla gente”

L'ex centrocampista rosanero, Simone Barone, fa un tuffo nel passato ricordando i suoi anni a Palermo

Con la maglia rosanero tante soddisfazioni ed un Mondiale conquistato in Germania nel 2006 con la spedizione azzurra: i colori rosa sono indelebili nel cuore di Simone Barone .

Intrapresa la carriera da allenatore dopo avere appeso le scarpette al chiodo, l'ex Torino e Parma è attualmente in attesa di chiamata dopo le esperienze nei settori giovanili di Modena, Parma, Sassuolo e Juventus. Intervistato ai microfoni di nicoloschira.com, Barone , ha ricordato i suoi anni in rosanero soffermandosi inoltre sul momento vissuto dalla formazione guidata da Filippi.

“Mi spiace davvero vederlo in Lega Pro. Mi auguro possano tornare al più presto almeno in B. Una piazza del genere deve stare in categorie più importanti di quella attuale. Ho vissuto lì anni fantastici e resto tuttora legatissimo a quei colori e alla gente palermitana, che mi ha voluto davvero bene. A Palermo ho trovato tanti amici anche fuori dal campo, pensi che tuttora io, Grosso, Zauli e Morrone abbiamo una chat dove ci sentiamo quotidianamente. Sono rimasto legatissimo pure con Barzagli, Zaccardo e Luca Toni con i quali trascorriamo insieme le vacanze e ci vediamo spessissimo”.