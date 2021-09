Bari, Polito: “Mercato? Obiettivi centrati, sono soddisfatto. Ringrazio la società”

Le parole del direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, sui movimenti in entrata e in uscita in casa biancorossa

⚽️

"Sono soddisfatto perché siamo riusciti a centrare gli obiettivi che avevamo in mente e non posso che ringraziare la società e il presidente in primis".

Così il ds del Bari, Ciro Polito, dopo la chiusura della sessione estiva del calciomercato che ha portato diversi movimenti in entrata e in uscita in casa biancorossa. Intervenuto ai microfoni del "Corriere del Mezzogiorno", il dirigente, si è infine soffermato sugli esuberi che non hanno accettato nuove destinazioni.

"Sono molto deluso da coloro che hanno rifiutato proposte da altri club, spesso anche migliorative dello standard retributivo. Per me il calcio è amore, passione e invece poi capita che prevalgano altri fattori. Di certo nelle prossime valutazioni, a partire dalla scelta dei calciatori da inserire in lista, questi aspetti saranno tenuti in grande considerazione":