Bari, Polito: “Gigliotti, Pucino e Di Gennaro? Mancano solo le visite mediche”

Il direttore sportivo dei galletti, Ciro Polito, fa il punto sul mercato in casa Bari

“Devo essere sincero, è stato un mercato strano e difficile per tutti, ma sono soddisfatto perché gli obiettivi che avevamo in mente siamo riusciti a centrarli e non posso che ringraziare la società. Alcuni giocatori 20 giorni fa non avevo la possibilità di prenderli a causa dell’ampiezza della rosa e per questo era fondamentale fare prima le uscite anche se alcune operazioni come lo scambio Lollo-Eramo, sono saltate. Quello che mi ha fatto enorme piacere è trovare, in un momento così particolare, tanta disponibilità da parte di calciatori come Terranova e Paponi. La stessa disponibilità che sto riscontrando in Gigliotti, Pucino e Di Gennaro, calciatori svincolati con cui abbiamo praticamente chiuso e per cui mancano solo le visite di idoneità. Proprio quest’ultimo pur essendo seguito da diversi club ha deciso di scegliere noi per il progetto e ha accettato la sfida di riportare il Bari in Serie B. Sono molto deluso da coloro che hanno rifiutato proposte da altri club, spesso anche migliorative dello standard retributivo. Per me il calcio è amore, passione e invece poi capita che prevalgano altri fattori. Non ne capisco le ragioni e sono dell’idea che nel calcio le opportunità vadano colte, al volo. Di certo nelle prossime valutazioni, a partire dalla scelta dei calciatori da inserire in lista, questi aspetti saranno tenuti in grande considerazione”.