Bari, Paponi: “Nostro campionato al top, voglio la B. Calendario? Testa al Latina”

Le parole di Daniele Paponi, attaccante del Bari, alla vigilia della sfida contro il Latina

Mediagol (gm) ⚽️

"Sto abbastanza bene, ho avuto un po' di scorie dalla partita di Andria visto che non giocavo da tanto. Ringrazio Mirco (Antenucci, ndr) per i complimenti, soprattutto se vengono da un giocatore come lui. Il gol è stato un po' fortuito e spero di avere la fortuna di farne altri così".

Così l'attaccante del Bari Daniele Paponi, intervenuto ai microfoni di "RadioBari" alla vigilia della sfida contro il Latina in programma domani pomeriggio alle 17:30. Il giocatore, protagonista nel derby contro la Fidelis Andria che ha permesso ai galletti di mantenere invariato il distacco dal Palermo secondo il classifica, ha poi ricordato la sua parentesi in terra laziale proiettandosi ai prossimi impegni che attenderanno i biancorossi.

"Sono stato molto bene con la mia famiglia. Fui prelevato dal Bologna e dopo una settimana fui messo fuori lista. A gennaio fui reintegrato e a fine anno ci salvammo. L'anno dopo con Vivarini stavamo facendo benissimo, avevo fatto quattro gol, ma poi per problemi finanziari fui costretto ad andarmene nel mercato invernale. Segnai non tantissimi gol, ma per come era andata l'annata diedi il mio contributo facendo bene. Latina è una città piccola ma molto attaccata alla squadra. Vivono il calcio in maniera molto bella".

Paponi si è poi espresso sul calendario: "Penso solo al Latina, è importante vincere domani. Stiamo facendo qualcosa di importante, nell'ultima settimana sono arrivati 7-8 giocatori. Si è costruito velocemente e abbiamo ottenuto subito i risultati. Per questo stiamo facendo un campionato strepitoso. Bisogna però rimanere sul pezzo. C'è ancora margine di miglioramento. Qualche battuta d'arresto è normale, per le motivazioni che ho detto prima. Il mio arrivo? Polito mi chiamò l'ultimo giorno di mercato nel pomeriggio, dicendomi che mi voleva perché necessitava di un giocatore di personalità ed esperienza. Io non ci ho pensato due volte. Bari è una tappa importante per annullare il campionato scorso e riprendermi la serie B. A 33 anni vincere un altro campionato non sarebbe male".