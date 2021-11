Bari, Paponi: “Buona risposta, restiamo sul pezzo. Concorrenza? Normale se vuoi la B”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Bari, Daniele Paponi, a margine del successo maturato nel derby contro la Fidelis Andria

"Feeling con Antenucci? Abbiamo tanti attaccanti bravi, serve stare sul pezzo perché in ogni partita serve una particolare caratteristica. Quando vieni a giocare in una squadra che lotta per vincere la concorrenza è normale, devi sfruttare al meglio le opportunità facendo vincere la squadra".