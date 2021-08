Bari, l’esito dei tamponi fa sorridere i galletti: negativo tutto il gruppo squadra

Il Bari ha reso noti i risultati dell'ultimo ciclo di tamponi effettuati dopo il focolaio scoppiato all'interno dello spogliatoio

Buone notizie per il Bari.

Torna il sereno in casa Bari. Dopo il focolaio scoppiato nelle scorse settimane, il club biancorosso, ha comunicato che i risultati dell'ultimo ciclo di tamponi effettuati non hanno riscontrato nessuna positività al Covid-19. Il gruppo squadra, già ieri, aveva ripreso gli allenamenti in modalità collettiva. A comunicare la notizia relativa alla negativizzazione dell'intero gruppo squadra, è la stessa società pugliese tramite una nota diramata attraverso i propri canali di riferimento.