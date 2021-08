Bari-Fidelis Andria, pres. Roselli: “Chiesto rinvio Coppa Italia C”

Potrebbe slittare l’esordio in Coppa Italia di Bari e Fidelis Andria. Dopo l’ufficialità del ripescaggio in Serie C avvenuta solo qualche giorno fa, il club pugliese, è deciso a chiedere il rinvio del primo impegno in Coppa Italia...

⚽️

Potrebbe slittare l'esordio in Coppa Italia di Bari e Fidelis Andria.

Dopo l'ufficialità del ripescaggio in Serie C avvenuta solo qualche giorno fa, il club pugliese, è deciso a chiedere il rinvio del primo impegno in Coppa Italia contro il Bari e della prima gara di campionato contro la Juve Stabia. Ad annunciarlo è Aldo Roselli, presidente della Fidelis Andria, durante un'intervista concessa ai microfoni del "Corriere dello Sport".

“Essendo stati ripescati da poco, siamo ovviamente indietro sul mercato, come tutte le squadre che sono state riammesse. Proprio per questo abbiamo inoltrato alla Lega Pro una richiesta di proroga della partita di Coppa Italia (contro il Bari, ndr) e della 1^ di campionato (contro la Juve Stabia, ndr). E' dura mettere su una squadra in pochissimo tempo, peraltro andando a comprare giocatori che sono già in ritiro con altre società”.