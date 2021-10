Bari, D’Errico: “Palermo? Tra le rivali più accreditate, vogliamo aumentare divario”

Le parole del centrocampista del Bari, Andrea D'Errico, in vista della sfida di domenica contro la Turris

Prosegue il momento brillante del Bari che, dopo la vittoria sul Monopoli, ha consolidato il primato - portandosi a +4 punti sulle seconde - guadagnando un prezioso vantaggio sulle principali rivali per la corsa alla promozione. A soffermarsi sull'argomento è il centrocampista dei galletti, Andrea D'Errico intervenuto ai microfoni di "TeleBari" per analizzare l'avvio di stagione della squadra.

"Fuga decisiva? Ancora è presto per parlarne, ma più punti mettiamo fra noi e le inseguitrici è meglio. Col Monopoli è stata una grandissima vittoria, l'abbiamo cercata dal primo minuto ed è stata una grandissima prestazione di squadra. E' importante avere margine su squadre come Catanzaro, Palermo e Avellino che sono rivali accreditate come noi. Dobbiamo continuare a far bene".