Bari, De Laurentiis infuriato: “Mi sembra una follia andare contro il green pass!”

Le parole del presidente del Bari intervenuto nel corso dell'odierna conferenza stampa

Il Bari ormai da due anni cerca invano la promozione in Serie B. Nella prima stagione la Reggiana ha interrotto il sogno nella finale playoff mentre la scorsa annata la cavalcata della Ternana e poi l'eliminazione dagli spareggi hanno beffato i biancorossi. Il presidente dei pugliesi, Luigi De Laurentiis , nel corso della conferenza stampa atta a presentare le nuove maglie, ha detto la sua in merito agli obiettivi della squadra e non solo. Il patron dei Galletti, ha infatti, attaccato veementemente il tifo organizzato che ha deciso di non entrare allo stadio per protestare contro il Green Pass.

"Mi sembra una follia andare contro il green pass ed è una posizione che non rappresenta me e la parte sana della tifoseria. Qui i tifosi fanno la differenza e non averli con noi è motivo di rammarico, spero che i risultati possano farli riavvicinare. Noi abbiamo investito un'ira di Dio in questa società, cifre esorbitanti anche per la B. L'anno scorso - riporta TuttoBari.com -, la squadra non è stata costruita perfettamente ed è stato fatto tutto di corsa, c'erano tanti individualismi e in più allenatore e direttore sportivo sono arrivati tardi".