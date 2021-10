Baiano: “Bari e Catanzaro favorite. Foggia? Perso a Palermo, ma ha fatto la partita”

L'ex attaccante di Foggia, Napoli e Parma, Francesco Baiano, fa il punto sul Girone C di Serie C

L'ex attaccante di Napoli, Foggia e Parma , Francesco Baiano, già vice di Sannino alle dipendenze del club di viale del Fante nella stagione 2012-2013, fa il punto sul Girone C di Serie C tracciando un bilancio delle prime 11 giornate di Lega Pro durante la trasmissione "Fino al 90°".

"Questo Foggia lo sto seguendo. Ho visto le partite con Fidelis Andria, Turris, Palermo e Bari, dove ha fatto una partita importante. Anche nelle sconfitte la mano di Zeman si vede. A Palermo il Foggia ha perso 3-0 ma sono stati i rossoneri a fare la partita. Nonostante sia passato poco tempo si vede che è una squadra che gioca su buoni ritmi. A centrocampo sono forti, dietro Sciacca mi sembra un giocatore di grande prospettiva, Di Pasquale non l’avevo mai visto ma mi ha fatto un’ottima impressione con il Taranto.

Sulla favorita per il salto di categoria: "Oltre il Bari penso che il Catanzaro sia una squadra forte per la C. Il campionato se lo giocheranno queste due squadre".