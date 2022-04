Avellino-Turris, probabili formazioni: derby per Gautieri che vuole il secondo posto

In Serie C, l'Avellino sfida la Turris in un derby campano infuocato. Gautieri vuole il secondo posto, Caneo vuole qualificarsi ai playoff

A cura di Davide Raja

La Serie C è arrivata in un punto della stagione in cui gli errori difficilmente diventano tollerabili. Lo sa bene l'Avellino che si è ripreso in fretta dalla sconfitta a sorpresa in casa contro il Catania, vincendo sul campo del Picerno per 0-1. L'obiettivo secondo posto è ancora alla portata per la formazione di Gautieri che però è chiamato ad ottenere tre punti contro la Turris. Non solo si tratta di un derby campano, perché la compagine corallina occupa per il momento il decimo posto in classifica e, nonostante un calo evidente dimostrato dalle tre sconfitte consecutive, mister Caneo non sembra essere intenzionato a rinunciare al treno verso i play-off.

L'Avellino dovrà fare a meno ancora una volta del proprio bomber Maniero, con un attacco rimaneggiato anche dalle condizioni fisiche non ottimali da parte di Kragl e Kanouté. Difficile che Gautieri punti su Di Gaudio, reduce dalla positività al Coronavirus. L'Avellino sarà senz'altro motivato dalla sconfitta a sorpresa del Catanzaro in casa contro il Monterosi, che permetterebbe agli irpini un aggancio in classifica ai calabresi, attualmente secondi alle spalle di un Bari matematicamente primo.

In casa Turris ci sono buone notizie, dal momento che tutti i calciatori che erano positivi al Covid-19 si sono negativizzati in settimana. Si aggregano dunque Santaniello, Loreto, Lame ed Esempio, oltre a Bordo e Pavone che erano out per squalifica. Sono ben tre le gare che i corallini devono ancora giocare e saranno punti importantissimi per un piazzamento favorevole in vista degli eventuali play-off.

Queste le probabili formazioni del match in programma allo stadio "Partenio-Lombardi" alle ore 21.00:

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Murano, Kanoute. Allenatore: Gautieri.

TURRIS (3-4-3): Perina; Sbraga, Di Nunzio, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. Allenatore: Caneo.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa in diretta sia su Eleven Sports, sia in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).