Avellino, Franco: “Girone C di Serie C è il più difficile anche senza Bari e Palermo”

"E' stata una trattativa veloce, nel senso che io ero in scadenza con la Turris e quindi appena è arrivata la chiamata del direttore ci ho messo meno di un minuto per pensarci. Infatti dopo mezza giornata ci siamo accordati. La prima cosa che mi è stata chiesta è stata l'appartenenza. Diciamo che è un contesto totalmente diverso in cui ero prima, posso dire che questo è un gruppo solido, che si diverte e sta bene insieme. Mi trovo bene con il mister, esprime il suo modo di vedere il calcio, sta a noi rispondere. Capisco della delusione dell'anno scorso, posso capire, però siamo qui per cercare di fare bene quindi ho visto che la tifoseria è con noi. Non posso fare un confronto con gli altri gironi, ma quello meridionale mi sembra il più difficile per blasone e identità delle singole squadre. Dobbiamo mettere qualcosa in più degli avversari in ogni partita. Vero non ci sarà il Bari, il Palermo, ma restano piazze come Crotone, Catanzaro, con cui ce la giocheremo. Conoscevo qualche compagno per averci giocato contro, purtroppo, capendo che erano davvero forti, ora mi ritengo fortunato ad essere qui con loro. Sono un classico play di centrocampo, mi piace giocare il pallone ma non mi tiro indietro in fase di non possesso e di inserimenti. Quando giochi ad Avellino non c’è un obiettivo minimo. Siamo qui per grande senso di appartenenza, per dare il massimo in ogni singola partita e trarre man mano le nostre risposte. Cercheremo di fare grandi cose per la piazza, che lo merita”.