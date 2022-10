Avellino, esonerato Taurino ad un giorno dalla sfida contro la Viterbese di Filippi

L'Avellino in Serie C esonera Taurino dopo l'1-1 con l'Audace Cerignola

I risultati che avevano sorpreso la scorsa annata di Serie C con la Virtus Francavilla non si sono ripetuto in quel di Avellino per il tecnico Roberto Taurino, esonerato dalla compagine irpina poco prima della trasferta contro la Viterbese dell'ex Palermo Giacomo Filippi, in programma martedì sera alle ore 21.00. Questo il comunicato del club campano: