Avellino, ecco Taurino: “Riaccendiamo gli animi. Accetto questa sfida con orgoglio”

Il tecnico ex Virtus Francavilla, oggi sulla panchina dell'Avellino, si è presentato alla piazza biancoverde

L'Avellino ha sciolto le riserve annunciando che sarà Roberto Taurino il nuovo allenatore dei Lupi per la stagione 2022-23. A darne notizia in mattinata è stato lo stesso club irpino tramite una nota ufficiale. Dopo l'annuncio è stato lo stesso tecnico ex Virtus Francavilla a presentarsi alla piazza biancoverde, attraverso un video realizzato dai canali social dell'Avellino.