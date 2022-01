Avellino, Di Somma: “Addio di Sonny D’Angelo? Conosco Nino D’Angelo e nessun altro”

Il DS dell'Avellino Di Somma esulta dopo la vittoria contro il Potenza in Serie C ma non le manda a dire all'ex Sonny D'Angelo, ora alla Reggiana

Salvatore Di Somma, direttore sportivo dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prima Tivvù dopo il successo in trasferta contro il Potenza (che ha portato alle dimissioni del presidente del club lucano):

"Non è stata una partita facile, giocata in un ambiente caldo. Siamo stati molto bravi, come approccio e come voglia. Nove punti di distacco dalla capolista sono tanti ma possono essere recuperati. Daremo fastidio al Bari. Calciomercato? Il mister Braglia ha detto all'inizio cercava un esterno ma penso che ora faccia un cambio di modulo, quindi forse servirà qualcosa in altri settori. Addio di Sonny D'Angelo? Conosco un solo D'Angelo: Nino D'Angelo, che è amico mio. Altri con lo stesso cognome non ne conosco".