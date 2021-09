Avellino, D’Agostino: “Vinto tutti insieme, la curva Sud ha fatto la differenza”

Le parole del numero uno del club: "grazie soprattutto a questa meravigliosa Sud che ha sempre fatto e continua a fare la differenza"

Prima vittoria in campionato per l' Avellino che piega il Potenza e vola a quota 7 punti in classifica. A decidere, la rete di Carriera messa a segno al 41°. Un risultato commentato dal presidente del club biancoverde, Angelo Antonio D'Agostino, sul proprio profilo ufficiale Facebook.

"Abbiamo ottenuto la prima vittoria. E non è un caso che ciò sia accaduto quando il Branco ha rivisto la presenza di una sua parte essenziale: i ragazzi della Sud. Ha vinto il gioco di squadra, di una compagine che ha saputo dare il massimo, in campo e fuori dal campo. Dunque grazie ai giocatori, all’allenatore, ai preparatori, allo staff, a Giovanni D’Agostino. E grazie soprattutto a questa meravigliosa Sud che ha sempre fatto e continua a fare la differenza in ogni competizione. Insomma, hanno vinto i lupi. Tutti insieme. Dicendoci che il modello vincente è quello che ci vede uniti, determinati, appassionati, convinti e decisi. Solo così potremo prevalere ancora e potremo farlo come piace a noi. Da veri Lupi".