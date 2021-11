Avellino, Ciancio: “In C gare mai scontate, il Picerno ha battuto il Palermo…”

Le parole di Simone Ciancio, difensore dell'Avellino, all'indomani del successo maturato contro la Turris

"Segreti non ne ho. E' la voglia di stare in campo. E' stata una bella gara. Abbiamo dimostrato che siamo uniti, in settimana c'erano state delle critiche su gente che voleva andare via, sul gruppo che si era sfaldato. Abbiamo dato una grande risposta".