Avellino-Catanzaro, Ghirelli: “Tifosi un sogno, ma è mancato lo spettacolo del match”

Le parole del numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, all'indomani del match tra Avellino e Catanzaro

⚽️

"Ieri sera Avellino-Catanzaro, lo stadio con il 100% del pubblico consentito dalle attuali normative per prevenire il “maledetto “. In curva anche gli ultras che hanno recepito il messaggio del club del patron D’Agostino. Il pubblico che cantava, le bandiere che si libravano verso il cielo, mi sono emozionato, finalmente il sogno si era trasformato in realtà, cioè tornava il sapore del calcio normale e il vuoto assordante dei lunghi mesi alle spalle era un brutto ricordo".

Inizia così il lungo post pubblicato tramite i propri canali social, dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Il numero uno della Serie C, presente ieri allo stadio "Partenio" in occasione del posticipo tra Avellino e Catanzaro, ha potuto godere della presenza del pubblico sugli spalti non nascondendo la propria emozione per un piccolo grande passo compiuto verso la normalità.

"Forse ci siamo sulla via giusta - ammette Ghirelli - un pubblico che torna, i tifosi che capiscono che tutti soffriamo e vorremmo tornare al 100% , un club che promuove il ritorno del pubblico. Aggiungo, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo rispettare le norme della sicurezza. Prima della partita una cena particolare, con un menu’ calcistico squisito. È tutto andato ok ? Non tutto. È un poco mancato lo spettacolo della partita, due squadre con una rosa molto competitiva di calciatori, due club ambiziosi che puntano alla Serie B. Certo si temevano, questo le ha frenate. Si potrebbe parafrasare una frase nota : due squadre in cerca d’autore".