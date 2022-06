Avellino, Ag. Silvestri sicuro: “Luigi partirà in ritiro, se la società chiamerà…”

Le parole del procuratore del difensore biancoverde Luigi Silvestri, Camillo Cannizzaro, relative al futuro del suo assistito

Dopo l'eliminazione dell' Avellino ai playoff avvenuta nel primo turno per mano del Foggia, il club irpino ha annunciato uno stravolgimento nella rosa in vista del prossimo campionato. Tra i tanti giocatori che non dovrebbero essere confermati, anche il difensore di origini palermitane, Luigi Silvestri . Intervenuto sull'argomento durante un'intervista concessa a "Sportchannel", il procuratore del classe '93 Camillo Cannizzaro , ha fatto il punto della situazione.

"Le intenzioni di Silvestri sono chiare, ha fatto bene e ha mercato, ha rinnovato con l'Avellino per altri due anni e questo dimostra il suo interesse a continuare con questa maglia. Se la società dovesse chiamare per comunicarci altre scelte affronteremo il problema in un secondo luogo. Per me è un giocatore dell'Avellino e partirà in ritiro, lo ha detto più volte. Se la società ci chiamerà ed esprimerà eventuali altre idee andremo a valutare la situazione".