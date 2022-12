Arzignano-Pro Vercelli 1-1: Gemignani risponde a Coli Saco. Solo pari per Paci

Termina 1-1 la sfida tra Arzignano Valchiampo e Pro Vercelli: al vantaggio-lampo degli ospiti, che dopo due minuti si sono portati avanti col di Saco, ha risposto nella ripresa Gemignani. Piemontesi rimasti in dieci nell'ultimo quarto d'ora di gara per il doppio giallo comminato a Iotti, ma i veneti non ne hanno approfittando, assalendo l'area di rigore avversaria senza tuttavia trovare la via della rete.