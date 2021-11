All. Picerno: “Avellino? Ho da ridire, dubbi sul rigore. La mia su lotta promozione”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Picerno al termine della sfida contro l'Avellino

"Abbiamo fatto la nostra partita, cercando di mettere in difficoltà l'Avellino". Lo ha detto Leonardo Colucci, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro l'Avellino. Il tecnico del Picerno - prossimo avversario in campionato del Palermo - ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine lucana in occasione del match valevole per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Un pareggio ottenuto alla luce delle reti messe a segno da Antonio De Cristofaro al minuto 10 del primo tempo e da Riccardo Maniero nella ripresa. Un gol dal dischetto.