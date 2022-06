Agliardi: “0-1 andata arma a doppio taglio. “Barbera” magico, Palermo merita la B”

Sale l’attesa per la finale tra Palermo e Padova che consegnerà il pass per la promozione nella serie cadetta. Dopo lo 0-1 dell’andata i rosanero sono pronti a tornare in campo per affrontare ancora i biancoscudati, in un match per...

Mediagol ⚽️

Sale l'attesa per la finale tra Palermo e Padova che consegnerà il pass per la promozione nella serie cadetta. Dopo lo 0-1 dell'andata i rosanero sono pronti a tornare in campo per affrontare ancora i biancoscudati, in un match per cui è previsto un "Barbera" tutto esaurito. A soffermarsi sulla finalissima tra siciliani e veneti, in programma domenica sera alle 21:15, è l'ex rosa Federico Agliardi intervenuto ai microfoni di QdS.it.

“Il clima è senz’altro di ottimismo e di forza. I ragazzi sono consapevoli di aver fatto una lunga cavalcata in questi playoff arrivando fino in fondo e avendo due risultati su tre a disposizione. Si respirerà, quindi, un clima di grande fiducia e di grande carica con la voglia di portare a casa questo risultato che Palermo merita. Ricetta per vincere? Avere un mix di pazienza ma allo stesso tempo non cullarsi troppo dopo la gara d’andata perché può essere un’arma a doppio taglio. Al Barbera ci sarà un’atmosfera magica ed i giocatori andranno sulle ali dell’entusiasmo. Bisogna, però, rimanere attenti e concentrati per tutti i 90 minuti. Sicuramente un mister navigato e sveglio come Silvio (Baldini ndr) saprà infondere la ricetta giusta ai ragazzi, considerando che molti sono alla prima esperienza di fronte ad un pubblico del genere ed a una posta in palio non indifferente”.

Sull'alternanza Massolo-Pelagotti: “L’alternanza ha prodotto i suoi frutti. Non sempre è facile trovare la quadra con l’alternanza tra i legni. Entrambi, però, si sono fatti trovare pronti ritagliandosi il loro spazio e portando benefici alla squadra”.

Infine, Agliardi ha ricordato i suoi momenti più belli a Palermo: “Senza dubbio la partecipazione alla Coppa Uefa (attuale Europa League) e l’anno in cui siamo riusciti a competere per lungo tempo con l’Inter per lo scudetto nel girone d’andata, senza dimenticare l’emozione magica di giocare per due anni al Barbera”.