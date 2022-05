Aggressione a calciatore dell’Avellino, Ghirelli: “Atti disonorevoli”

L'episodio ha avuto luogo dopo la gara dei play off di C Avellino-Foggia che ha sancito l'eliminazione degli irpini

Momenti di follia ad Avellino tra il 4 e il 5 maggio, nella serata che ha sancito l'eliminazione dai Playoff di Serie C degli irpini: battuti dal Foggia per 1 a 2. Inseguito e minacciato e costretto anche a spogliarsi, il centrocampista ventitreenne biancoverde, Claudiu Micovschi, è stato bloccato mentre tornava a casa in auto con un compagno di squadra.