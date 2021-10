Ag. Terranova: “Bari? Felici della scelta fatta, tifosi fantastici. Siamo entusiasti”

Le parole di Alessandro D'Amico, agente del difensore del Bari Emanuele Terranova, sul momento vissuto dal suo assistito

Durante la sessione estiva di mercato era stato accostato al Palermo di Dario Mirri che, in quei mesi, aveva sondato il terreno per valutare la fattibilità dell'operazione. Stiamo parlando di Emanuele Terranova , esperto difensore, approdato al Bari lo scorso agosto. A parlare del momento vissuto dal calciatore, a pochi mesi dal suo arrivo in biancorosso, è lo stesso agente dell'ex Frosinone, Alessandro D'Amico , intervenuto ai microfoni di "TuttoBari".

"Terranova è molto contento della scelta che ha fatto e del rapporto che ha con tutta la squadra; c'è un pubblico fantastico: è entusiasta della situazione. Ha accettato questa sfida insieme all'amico Ciro Polito, visto che sono stati compagni di squadra, per cercare di portare il Bari nelle categorie che gli competono. Lui la C non l'aveva mai fatta e Ciro è stato un elemento molto importante in questa scelta. A Sassuolo fece undici gol dunque per lui il gol è sempre stato un cosa presente, anche in passato li ha sempre fatti".