Ag. Cianci: “Catanzaro squadra più completa insieme al Bari. Trattativa? Estenuante”

Le parole dell'agente di Pietro Cianci, rattativa che ha portato l'ex Bari in giallorosso

"E' stata un'operazione abbastanza complicata, il presidente del Teramo non cedeva e si dovevano far quadrare i conti. Voglio ringraziare l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che ha fatto si che questa operazione si sbloccasse. Ci hanno messo molto in questa operazione. Con me ha lottato tantissimo Foresti così come Pelliccioni e Noto per permettere al giocatore di diventare un attaccante del Catanzaro, è una ventina di giorni che va avanti questa operazione. E' stata un'operazione estenuante per tutti".

"Primo posto? Il Catanzaro in questo momento è la squadra più completa del girone insieme al Bari - ha ammesso il procuratore - sta facendo come la Ternana lo scorso anno che in ogni reparto ha due giocatori importanti. Gestire tanti giocatori di prima fascia non è semplice ed adesso qui c'è bisogno dell'allenatore che deve essere bravo a non lasciare gente scontenta quando va in panchina. Calabro ha tutto nel sua dna, ci sono tutte le componenti per lottare per le prime posizioni".