ACR Messina, Sciotto: “Niente offerte. Costretto a prendere decisioni anche dolorose”

L'ACR Messina, tramite una nota, comunica di non aver ricevuto alcuna offerta formale per l'acquisto della società

"L’Acr Messina precisa che, sino alle 19.30 della giornata di ieri, al di là di quattro manifestazioni di interesse esplorative non è pervenuta alcuna offerta formale per l’acquisto della società. “In due pec – precisa l’avvocato Santi Delia - è stata richiesta la due diligence e, come società, è stata data la disponibilità a fornire la documentazione ma ancora non è iniziata per scelta esclusiva di chi aveva manifestato interesse”.