Acr Messina, non solo Lo Monaco: anche Capuano in bilico. Torna Sullo?

Dopo l'addio del dirigente Pietro Lo Monaco, resta in bilico la posizione di Ezio Capuano: possibile ritorno di Sullo

Piove sul bagnato in casa ACR Messina, reduce di un avvio di stagione complicato e alle prese con un vero e proprio terremoto abbattutosi nelle scorse ore. E' di ieri sera, infatti, la notizia delle improvvise dimissioni del dirigente Pietro Lo Monaco. L'ormai ex direttore generale, come annunciato tramite un comunicato diramato dal club in cui erano presenti le sue dichiarazioni, ha deciso di interrompere il proprio rapporto con la società siciliana. Dopo il divorzio tra Lo Monaco e l'ACR Messina, come riportato da "Repubblica", rimarrebbe in bilico la posizione di Ezio Capuano. In caso di esonero, si legge, potrebbe concretizzarsi il ritorno in panchina di Sullo.