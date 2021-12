ACR Messina, Lo Monaco risponde a Sciotto: “Budget tra i più bassi della Serie C”

L'ex dirigente del Messina, Pietro Lo Monaco, ha diffuso una lunga nota dopo il lungo sfogo del presidente Sciotto

Situazione complicata, dentro e fuori dal campo, per l'Acr Messina. La squadra del presidente Pietro Sciotto è ultima nel campionato di Serie C e viene da una pesante rimediata contro la Turris. Ko, a seguito del quale, è seguito un lungo sfogo del presidente Pietro Sciotto. A rispondere al numero uno del club peloritano, in merito alla nota diffusa pochi giorni fa, è l'ex dirigente Pietro Lo Monaco: dimessosi nelle scorse settimane. Questo il testo pubblicato su Strettoweb.com:

“Con riferimento a quanto comunicato, in data di ieri 13.12.2021, dall’ACR Messina e segnatamente quanto di seguito riportato in modo testuale: “…nonostante sia stato di gran lunga superato il budget concordato ad inizio stagione…” ritengo doveroso precisare che la suddetta affermazione risulta priva di qualsiasi fondamento stante e perdurante che la preventivazione dei costi, da sostenere per la stagione sportiva 2021- 2022, è stata concordata e definita direttamente con il Presidente Pietro Sciotto che ha sempre mantenuto, in via esclusiva, la gestione amministrativa e finanziaria del Club. Risulta doveroso, altresì, evidenziare quanto di seguito esposto:

• che il budget ha tenuto conto degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Lega PRO (campionato professionistico) certamente, per background, sconosciuti al Presidente Pietro Sciotto. Vale la pena ricordare che per affrontare il campionato di Lega PRO, oltre ad un sensibile adeguamento dei fabbisogni finanziari della Prima Squadra, è stato costituito ex-novo tutto il Settore Giovanile con i relativi costi. Va segnalato, inoltre, che è stato costruito lo staff societario minimo per come richiesto dalla Lega PRO. Tutto ciò, fatto di rilevanza non trascurabile, praticamente dal nulla e con ritardo rispetto alle tempistiche normali di inizio stagione.

• che resto disponibile ad un confronto serio e documentale sul tema budget-consuntivo-scostamento invece di rinviare l’argomento ad improbabili e svariate elaborazioni di numeri che non rispettano i più elementari crismi di gestione aziendale. Quanto sopra tenuto conto che si conserva la ragionevole certezza che, alla fine della stagione, l’effettiva spesa risulterà inferiore a quanto preventivato e che il budget societario risulti essere uno dei più bassi del Girone C della Lega PRO.

• che qualsiasi iniziativa, ivi compresa la definizione del rapporto di consulenza tra lo scrivente e l’ACR Messina (e non di Direttore Generale come più volte erroneamente riportato dai media), è stata posta in essere dopo che lo stesso Presidente Pietro Sciotto aveva fornito garanzie e rassicurazioni sulla disponibilità finanziaria necessaria per affrontare un percorso pluriennale che, come fine ultimo, aveva il raggiungimento della categoria superiore. Quanto sopra, fermo restando, che attualmente la squadra è in piena lotta per l’ottenimento della salvezza che è sempre stato l’obiettivo da raggiungere per questa stagione sportiva seppur in un momento negativo per quanto afferente ai risultati;

• che la conclusione del rapporto fiduciario tra lo scrivente e il Presidente Pietro Sciotto è dovuta, anche, alla sopraggiunta impossibilità comunicata dallo stesso Presidente a garantire l’impegno minimo finanziario come concordato ad inizio stagione;

Ritengo, infine, specificare che lo scopo del presente comunicato è solo ed esclusivamente quello di rendere noti i fatti relativi alla mia collaborazione con l’ACR Messina e anticipo, sin da ora, che non vi sarà alcuna ulteriore appendice in merito. Colgo l’occasione per rinnovare all’ACR Messina i migliori auguri per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo ovvero il mantenimento della categoria che risulta essere il minimo ammissibile per le potenzialità, la tradizione e la tifoseria della Città di Messina”.