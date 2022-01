ACR Messina, Lo Monaco annuncia l’addio: “Disattesi impegni presi dal club”

Attraverso un comunicato ufficiale il dirigente, Pietro Lo Monaco, annuncia il definitivo addio all'ACR Messina

"Rendo noto la definitiva interruzione del rapporto di consulenza in essere. La mia è una stata una decisione molto sofferta perché condizionata dal rispetto che nutro verso la maglia biancoscudata, di cui mi pregio dell’onore di averla indossata anche da calciatore, e per tutti coloro che hanno il Messina nel sangue. Ho constatato che, purtroppo, non è mutato lo scenario nel quale ho operato in questi mesi con grandissima difficoltà ovvero la condivisione delle azioni da porre in essere solo dal punto di vista formale senza alcuna successiva possibilità di attuare quanto stabilito; appare evidente, pertanto, la sistematica disattesa degli impegni presi per poter raggiungere l’obiettivo stagionale prefissato che ritengo assolutamente alla portata di questa squadra".